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20:26 28.01.2022

Росія незаконно затримала двох українських рибалок в акваторії Чорного моря

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Росія незаконно затримала двох українських рибалок в акваторії Чорного моря

Російська Федерація незаконно затримала двох громадян України, не надавши офіційної інформації про це уповноваженим органам України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Двоє рибалок Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - написала Денісова в Telegram-каналі.

За фактом поліцією Херсонської області було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 (насильницьке зникнення) КК України.

Денісова наголосила, що затримання рибалок суперечить усім міжнародним нормам права і закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити заходів для звільнення незаконно затриманих українців.

 

Теги: #рибалки #затримання #росія #україна
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