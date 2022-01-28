Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає рівень ескалації на українських кордонах з боку військ Російської Федерації вищим, ніж він був на початку 2021 року.

"Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорили про військові навчання Російської Федерації. Тоді було велике збільшення (військ РФ), тоді нас підтримували США та європейські партнери. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз ситуацію я не вважаю більш напруженою, ніж вона була в пік російських навчань", - заявив Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві.

Глава Української держави назвав зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі "кроком до діалогу та нормалізації". "Треба дуже обережно висловлюватися, що "завтра буде війна" до кінця лютого, в листопаді казали - до кінця року", - сказав він.

"Вона може бути, і треба ставити три крапки, але не одну крапку", - додав Зеленський.