Події

12:57 28.01.2022

В Україні у вихідні очікуються дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, на дорогах місцями ожеледиця

2 хв читати
В Україні у вихідні очікуються дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, на дорогах місцями ожеледиця

У найближчі дві доби погоду в Україні визначатиме тепла та волога повітряна маса, у більшості областей пройдуть опади та посилиться вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 29 січня, у більшості регіонів невеликий мокрий сніг, у Криму невеликий дощ, лише вдень у західних та південних областях без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний (на сході країни – південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень на Одещині та в Криму 1-6° тепла).

У Карпатах – невеликий сніг; температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві у суботу невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура протягом доби становитиме близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 29 січня найвища температура вдень (+9,9°) була у 2002 році, найнижча вночі (-22,5°) у 1909 році.

У неділю вночі, 30 січня, у західних, північних та центральних областях сніг, місцями хуртовина (на заході та півночі місцями значний сніг), вдень в Україні мокрий сніг, на Закарпатті з дощем. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті - 0-5° тепла.

У Карпатах – значний сніг, хуртовина, пориви вітру 25-30 м/с; температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві в неділю вночі сніг, хуртовина, вдень мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теги: #укргідрометцентр #погода
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 28.01.2022
ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

12:57 27.01.2022
Прогноз погоди на вихідні 29–30 січня: другий місяць зими прощається мокрим снігом

Прогноз погоди на вихідні 29–30 січня: другий місяць зими прощається мокрим снігом

13:10 26.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

12:24 25.01.2022
Найближчими днями в Україні очікується невеликий сніг, на заході країни потеплішає

Найближчими днями в Україні очікується невеликий сніг, на заході країни потеплішає

13:22 24.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг

12:33 23.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями сніг та поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, місцями сніг та поривчастий вітер

13:39 22.01.2022
Холодна погода втримається в Україні найближчими днями

Холодна погода втримається в Україні найближчими днями

11:56 21.01.2022
В Україні на вихідних похолодає

В Україні на вихідних похолодає

15:16 20.01.2022
Прогноз погоди на вихідні 22–23 січня

Прогноз погоди на вихідні 22–23 січня

12:19 20.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і поривчастий вітер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До кінця лютого підрозділи ТрО у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше – глава Міноборони

Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

Апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарг на запобіжний захід Порошенку

Резніков: Наразі не спостерігається жодних дій військового характеру, які помітно б відрізнялися від того, що відбувалося минулої весни

ОСТАННЄ

ДБР нагадує Порошенку про його зобов'язання співпрацювати зі слідством

До кінця лютого підрозділи ТрО у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше – глава Міноборони

В Україні майже 93% учителів вакциновано проти COVID-19 двома дозами - Міносвіти

У 2021 році фінансування органів нацбезпеки та оборони України було здійснено повним обсягом – РНБО

Український супутник "Січ-2-1" наразі не може виробляти достатню кількість електроенергії на орбіті, ситуація покращиться протягом 1-2 місяців - КБ "Південне"

Тетяна Ковтун обійматиме посаду виконавчого директора Офісу реформ Кабінету Міністрів

Адвокати Порошенка заявляють, що були готові захищати інтереси Порошенка в апеляційному суді

Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено - Резніков

Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА