В Україні у вихідні очікуються дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, на дорогах місцями ожеледиця

У найближчі дві доби погоду в Україні визначатиме тепла та волога повітряна маса, у більшості областей пройдуть опади та посилиться вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 29 січня, у більшості регіонів невеликий мокрий сніг, у Криму невеликий дощ, лише вдень у західних та південних областях без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний (на сході країни – південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень на Одещині та в Криму 1-6° тепла).

У Карпатах – невеликий сніг; температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві у суботу невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура протягом доби становитиме близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 29 січня найвища температура вдень (+9,9°) була у 2002 році, найнижча вночі (-22,5°) у 1909 році.

У неділю вночі, 30 січня, у західних, північних та центральних областях сніг, місцями хуртовина (на заході та півночі місцями значний сніг), вдень в Україні мокрий сніг, на Закарпатті з дощем. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті - 0-5° тепла.

У Карпатах – значний сніг, хуртовина, пориви вітру 25-30 м/с; температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві в неділю вночі сніг, хуртовина, вдень мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.