Адвокати Порошенка заявляють, що були готові захищати інтереси Порошенка в апеляційному суді

Адвокати п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка стверджують, що були готові до розгляду апеляцій у п'ятницю, а перенесення слухання пов'язане із тиском на Офіс генпрокурора.

"Ми приїхали до апеляційного суду, і нібито через те, що не надійшли матеріали справи, засідання не відбудеться…. Це справа, яка… ніколи не була суто юридичною… Ми повністю перейшли в політичну площину", - сказав адвокат Порошенко Ілля Новіков у залі судового засідання Київського апеляційного суду.

За його словами, не становило жодної складності передати матеріали справи з Печерського суду до апеляційного. "Чому вони не привезли ці матеріали та залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду. Відбувається тиск на Офіс генпрокурора", - додав він.

За словами адвоката, головна мета слідства – провести одночасний допит Порошенка та Медведчука. "Порошенко не співпрацюватиме зі слідством для картинки... Це шоу не відбудеться", - сказав він.

"У тому, що сьогодні немає засідання, немає нашої провини... ми представили свої документи. Ми ознайомилися з апеляційною скаргою прокуратури... ми були готові сьогодні представляти інтереси Порошенка", - сказав адвокат Ігор Головань.

Він ще раз наголосив, що Порошенко не має зобов'язання брати участь у процесуальних діях. "Жодної участі в шоу, яке вони називають процесуальними діями, не буде", - підсумував адвокат.

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенку у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

Державне бюро розслідувань очікує Порошенка на допит 31 січня 2022 року на 11:00.