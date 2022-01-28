Події

11:15 28.01.2022

Верещук прогнозує, що нова редакція законопроєкту про перехідний період на Донбасі з'явиться у квітні-травні

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Верещук прогнозує, що нова редакція законопроєкту про перехідний період на Донбасі з'явиться у квітні-травні

Віцепрем'єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прогнозує, що концепцію нової редакції законопроєкту про перехідний період на Донбасі буде представлено у квітні-травні.

"Я думаю, що ми братимемо на це (підготовку оновленого законопроєкту - ІФ) декілька місяців - і, можливо, у квітні-травні внесемо політичну пропозицію цього закону. Спочатку я пропоную обговорити політичну пропозицію, концепцію, тобто що пропонуватиме такий рамковий закон", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.

Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Кабінет Міністрів України відкликав внесений до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період на Донбасі через його передчасність і необхідність доопрацювати цей документ з урахуванням проведення переговорів у "нормандському форматі".

Теги: #мінреінтеграції #донбас #верещук
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