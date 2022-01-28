Події

09:00 28.01.2022

Луганські правоохоронці викрили місцевого жителя на збуті зброї

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Луганські правоохоронці викрили місцевого жителя на збуті зброї

Луганські правоохоронці викрили місцевого жителя на збуті зброї, йому оголосили про підозру. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі, повідомила пресслужба департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Житель міста Рубіжне налагодив схему збуту вогнепальної зброї на території області. До поля зору оперативників потрапив 60-річний мешканець області, який займався протиправним "бізнесом" – переробкою та збутом зброї", - йдеться у повідомленні.

Слідчі головного управління Нацполіції у Луганській області порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели у фігуранта оперативні закупівлі. Експертиза підтвердила, що придбані речі – це вогнепальна зброя, придатна до стрілянини, з елементами кустарної переробки пневматичного пістолета та бойові патрони.

Зазначається, що у провели санкціонований обшук, під час якого було вилучено кілька одиниць зброї з ознаками переробки, складові, заготівлі та знаряддя для виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї. Вилучене направлено на експертизу.

Фігуранту оголосили про підозру. За незаконні дії йому може загрожувати до семи років позбавлення волі. Подальші слідчі дії для встановлення походження зброї та боєприпасів тривають.

 

 

Теги: #луганщина #зброя #україна #житель
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