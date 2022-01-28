В Україні за добу виявили 34 408 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 6 142 людини, 144 померло

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 34 408 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 6 142 особи, 144 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 27 січня в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808); 81 098 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 осіб, бустерну дозу – 24 980 людей. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 342 особи; летальних випадків – 144; одужало – 6 142 особи", – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 980 610 осіб; одужало – 3 608 094 особи; летальних випадків - 99 882.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 осіб, отримали дві дози – 14 576 722 особи, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.