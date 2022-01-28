Байден запевнив Зеленського у готовності до заходів реагування у разі нападу Росії

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє Білий дім.

"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України", - йдеться у повідомленні.

Байден також зазначив, що США надали Україні понад півмільярда доларів на цілі розвитку та гуманітарну допомогу минулого року.

Він додав, що Вашингтон вивчає можливість додаткової макроекономічної підтримки, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової сили Росії.

Зазначається, що лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо гарантування європейської безпеки, наголосивши на принципі "нічого про Україну без України".

"Президент Байден підтвердив підтримку Сполученими Штатами зусиль щодо врегулювання конфлікту в Нормандському форматі, висловивши надію, що підтвердження сторонами 26 січня умов припинення вогню у липні 2020 року допоможе знизити напруженість та просунути виконання Мінських домовленостей", - повідомили у Білому домі.

Крім того, у розмові з Зеленським американський лідер наголосив, що попри від'їзд із Києва членів сімей співробітників американського посольства, посольство США у Києві залишається відкритим і цілком працездатним.