Події

07:36 28.01.2022

У Запоріжжі в результаті вибуху в багатоповерхівці загинула одна людина, ще двоє постраждали

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У Запоріжжі в результаті вибуху в багатоповерхівці загинула одна людина, ще двоє постраждали

У Запоріжжі стався вибух газу у квартирі чотириповерхового будинку. В результаті загинула одна людина, ще двоє постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"28 січня о 04:04 у м. Запоріжжі у чотириповерховому житловому будинку (чотири під'їзди) на другому поверсі у квартирі стався вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння. В результаті вибуху загинула 1 особа та постраждали 2 особи. Вибухом зруйновані тримальні елементи в межах одного під'їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир", - сказано у повідомленні.

Як повідомляють у ДСНС, із третього зруйнованого під'їзду рятувальники евакуювали 15 мешканців.

Для ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 29 фахівців і 9 одиниць техніки.

 

 

 

Теги: #жертва #вибух #запоріжжя
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