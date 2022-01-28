Події

06:30 28.01.2022

Запуск ракети SpaceX з італійським супутником подвійного призначення перенесено через негоду

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Запуск ракети SpaceX з італійським супутником подвійного призначення перенесено через негоду

У зв'язку з несприятливими погодними умовами запуск американської важкої ракети Falcon 9 з італійським супутником радіолокаційного спостереження COSMO-SkyMed (CSG-2), що планувався в п'ятницю, перенесений на добу, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск ракети планується здійснити о 18:11 у п'ятницю за часом Східного узбережжя США з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Цей супутник Італійської космічної агенції (ASI) призначений для виконання завдань з військовою та науковою метою. Головним чином він моніторитиме ситуацію в регіоні Середземного моря.

Супутник поповнить орбітальне угруповання аналогічних космічних апаратів CSG-1, CSG-3 та CSG-4. Але при цьому є їхньою вдосконаленою версією. Він буде виведений на орбіту висотою 619 км.

 

 

Теги: #супутник #сша #перенесення #spacex
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