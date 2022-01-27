Події

20:05 27.01.2022

Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва

1 хв читати
Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва

Грузія не має планів евакуювати співробітників свого посольства з Києва, посольство продовжить активну роботу, заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

"У мене була на цю тему розмова з моїм українським колегою під час нашої останньої телефонної бесіди, і я запевнив його, що ми не збираємося евакуювати наших співробітників, посольство працює дуже активно", - сказав Залкаліані у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

За його словами, "важливо, щоб посольство належним чином функціонувало та було повноцінно представлене саме у такій критичній ситуації".

Міністр зазначив, що з боку українських колег таку позицію МЗС Грузії було сприйнято дуже позитивно.

 

 

Теги: #грузія #евакуація #україна #посольство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 27.01.2022
У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

19:08 27.01.2022
Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

15:11 27.01.2022
Рада ратифікувала Рамкову угоду з Великою Британією про підтримку розвитку ВМС ЗСУ

Рада ратифікувала Рамкову угоду з Великою Британією про підтримку розвитку ВМС ЗСУ

12:55 27.01.2022
Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

12:30 27.01.2022
Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

11:03 27.01.2022
Сьогодні в Україні вирішується доля нашої країни – депутат парламенту Грузії

Сьогодні в Україні вирішується доля нашої країни – депутат парламенту Грузії

08:26 27.01.2022
Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

08:19 27.01.2022
В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

08:10 27.01.2022
"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

08:09 27.01.2022
МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

ОСТАННЄ

Лейбористи та екологи критикують главу МЗС Великої Британії за спецрейс до Австралії

Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

Рада створила ТСК щодо розслідування можливої корупції у податковій і митниці та можливих зловживань у НАК "Нафтогаз"

Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки

Нацполіція дякує громадянам за допомогу в розшуку нацгвардійця, який вчинив стрілянину на "Південмаші"

Російські найманці на Донбасі один раз порушили умови перемир'я, втрат серед українських військовослужбовців немає

Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

У Харкові невідомі осквернили відновлену меморіальну дошку Шевельову

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА