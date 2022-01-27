Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва

Грузія не має планів евакуювати співробітників свого посольства з Києва, посольство продовжить активну роботу, заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

"У мене була на цю тему розмова з моїм українським колегою під час нашої останньої телефонної бесіди, і я запевнив його, що ми не збираємося евакуювати наших співробітників, посольство працює дуже активно", - сказав Залкаліані у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

За його словами, "важливо, щоб посольство належним чином функціонувало та було повноцінно представлене саме у такій критичній ситуації".

Міністр зазначив, що з боку українських колег таку позицію МЗС Грузії було сприйнято дуже позитивно.