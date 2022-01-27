Лейбористи та екологи критикують главу МЗС Великої Британії за спецрейс до Австралії

Британські лейбористи, які перебувають в опозиції, звинуватили главу МЗС країни Ліз Трасс у "розтраті грошей платників податків" через її переліт до Австралії на урядовому літаку, а не регулярним рейсом з Лондона, повідомляє в четвер The Huffington Post.

"Ліз Трасс показує суспільству, наскільки консервативний уряд не поважає платників податків. Торі витрачають неймовірні суми державних грошей на своє марнославство та комфорт, а лейбористи хочуть, щоб сім'ї побачили в чеку за електрику зниження цін, у цьому різниця", - заявила заступник голови Лейбористської партії Анджела Рейнер.

"Непристойно з боку міністрів планувати такі перельоти і при цьому підвищувати податки і відмовлятися що-небудь робити, щоб допомогти сім'ям, які працюють, коли вони почуваються ущемленими вартістю життя", - додала вона.

У Форін-офісі заявили, що для глави МЗС "необхідно літати за кордон, щоб просувати інтереси Британії в сфері безпеки, торгівлі та технологій, що вона і зробила під час візиту до Австралії".

"У цій поїздці використовувався транспорт уряду, що повністю відповідає встановленим чинним правилам", - наголошується у заяві представника Трасс.

Йдеться про переліт Трасс із Британії до Австралії раніше у січні. Згідно з правилами міністерства, Трас має повне право використовувати урядовий літак, проте переліт у бізнес-класі регулярним комерційним рейсом обійшовся б набагато дешевше і завдав би меншої шкоди екології, пише газета The Independent.

За даними The Independent, міністр могла б полетіти одним із регулярних щоденних рейсів австралійської авіакомпанії Qantas з Лондона до Сіднея - і найдорожчий квиток у бізнес-класі з ліжками на борту коштував би 7,7 тис. фунтів стерлінгів. Водночас, за оцінками високопоставленого джерела видання у сфері чартерних перевезень, вартість перельоту з кількома зупинками на дозаправку урядовим Airbus становила щонайменше 500 тис. фунтів.

Згідно з інформацією видання, яке використало дані сайту FlightRadar, Трасс вилетіла з аеропорту Станстед у Лондоні до Дубаї 18 січня через дві години після вильоту регулярного рейсу Qantas з Хітроу, який прямував без зупинок у Дарвін, а потім у Сідней. Літак глави МЗС зробив зупинку в ОАЕ на дозаправку протягом півтори години і вилетів у Куала-Лумпур, де знову дозаправився, щоб досягти пункту призначення в Австралії. В результаті рейс приземлився в Сіднеї після опівночі 20 січня - на п'ять годин пізніше, ніж прибув регулярний рейс Qantas.

У Сіднеї літак простояв два дні, поки Трасс зустрічалася з керівництвом Австралії, а потім 22 січня вилетів до Аделаїди, де міністр виступала з промовою.

З Аделаїди літак міністра вилетів того ж дня о 22:50, також дозаправився в Куала-Лумпур та Дубаї - і повернувся до Станстеда 23 січня о 13:20. Комерційний регулярний рейс того ж вечора був і з Аделаїди в Дарвін, а потім у Хітроу, і він прибув на дев'ять годин раніше, ніж літак міністра.

Також Трас розкритикували захисники довкілля. Голова благодійної екологічної організації Flight Free UK Анна Хьюз заявила, що Трасс "продемонструвала повне нерозуміння дій, які необхідно вжити для вирішення проблеми кліматичної кризи".

За оцінками газети, переліт до Австралії і назад "спалив приблизно 150 тонн палива і призвів до викиду майже 500 тонн CO2".

Згідно з міністерським кодексом Британії, міністр закордонних справ має право самостійно вирішити, як саме здійснювати такі перельоти. Ймовірно, рішення скористатися урядовим літаком було ухвалено з міркувань безпеки та побоювань, що інші пасажири могли б підслухати розмови делегації, зазначає газета.