Події

15:11 27.01.2022

Рада ратифікувала Рамкову угоду з Великою Британією про підтримку розвитку ВМС ЗСУ

1 хв читати
Рада ратифікувала Рамкову угоду з Великою Британією про підтримку розвитку ВМС ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських сил Збройних сил України.

Законопроєкт №0143 підтримали 275 народних депутатів на засіданні 27 січня.

Як повідомлялося, Рамкова угода була укладена в Лондоні 12 листопада 2021 року і передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків та створення в Україні двох військово-морських баз.

Теги: #велика_британія #угода #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 27.01.2022
Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

12:30 27.01.2022
Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

11:31 27.01.2022
В Англії скасовують обов'язковий масковий режим та санітарні перепустки

В Англії скасовують обов'язковий масковий режим та санітарні перепустки

08:26 27.01.2022
Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

08:19 27.01.2022
В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

08:10 27.01.2022
"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

08:09 27.01.2022
МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

07:56 27.01.2022
Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

07:21 27.01.2022
Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

07:15 27.01.2022
Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", дав показання

Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

ОСТАННЄ

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

ПАРЄ затвердила резолюцію про санкції проти РФ за зникнення людей у Криму і ОРДЛО

Канада надає $340 млн на негайну підтримку України, продовження і розширення операції UNIFIER

Понад 40 силовиків здали кров для допомоги пораненим у Дніпрі нацгвардійцям

Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

Рада 1 лютого планує розглянути питання щодо виділення додаткових 2,7 млрд грн на організацію загонів тероборони - нардеп Рудик

Кулеба: Принаймні найближчі два тижні РФ, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА