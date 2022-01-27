Рада ратифікувала Рамкову угоду з Великою Британією про підтримку розвитку ВМС ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських сил Збройних сил України.

Законопроєкт №0143 підтримали 275 народних депутатів на засіданні 27 січня.

Як повідомлялося, Рамкова угода була укладена в Лондоні 12 листопада 2021 року і передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків та створення в Україні двох військово-морських баз.