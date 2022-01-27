Кулеба: Принаймні найближчі два тижні РФ, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху

Радники лідерів "нормандської четвірки" за підсумками зустрічі в Парижі домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Копенгагені в четвер.