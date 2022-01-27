Шмигаль отримав 34 подарунки державі у 2021 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2021 році отримав 34 подарунки державі.

Відповідно до відповіді департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна" протягом 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав 34 подарунки як подарунки державі, і всі вони передані до Музею історії урядів України.

Зокрема, серед таких подарунків: скульптурне панно "Милосердя, прийняття та братерство", книга Fratellanza umana per la Pace Mondiale e La convivenza commune ("Людське братство за мир та загальні цінності") від Папи Римського Франциска; срібна монета у футлярі номіналом 100 LEI та книга Moldova si cele 7 minuni ale ei від президента Молдови; шахи від прем'єр-міністра Грузії; картина "Старий Тбілісі" та вино IBERIULI від голови парламенту Грузії; скляна кубічна композиція Gelle Fra від прем'єр-міністра Люксембургу; панно "Церкви" від прем'єр-міністра Словаччини; срібні запонки від прем'єр-міністра Естонії; запонки від прем'єр-міністра Хорватії; срібна рама для фото від віцепрем'єр-міністра - міністра закордонних справ Бельгії; набір срібних запонок та затискач для краватки від глави Сейму Латвії; срібні запонки у футлярі від міністра закордонних справ Литви.

Прем'єр також отримав: набір із дев'яти монет різного номіналу, срібну монету номіналом 20 євро та книгу VATICAN MUSEUMS 100 works not be missed ("Музеї Ватикану: 100 робіт, які не можна пропустити") від державного секретаря Святого Престолу; сувенірну медаль та набір ручок від президента Ландтага федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія; статуетку-барельєф Карла I Великого від прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія; декоративний піднос від сенатора США; книгу "Кахети. Подорож із Серго Едішерашвілі" від губернатора регіону Кахеті; книги "Русудан Петвіашвілі", "Архітектура міста Телаві" та "Кахетії" від мера міста Телаві; вишиту ікону Ісуса Христа від настоятеля монастиря Джварі; ікону Божої Матері з Ісусом Христом від каталикоса-патріарха всієї Грузії Іллі II; набір ікон від посла КНР в Україні.

Як подарунки державі Шмигаль також отримав: книгу "Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного" (тверда обкладинка) та плакетку із зображенням Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного від начальника Академії сухопутних військ; макет ракети FIREFLY ALPHA від колективу компанії FIREFLY; картину від керівництва Міжнародного центру миротворчості та безпеки; книгу "Чорнобиль. Пам'ять" від директора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення".

Водночас Секретаріат уряду не володіє інформацією, чи вручали Шмигалю у 2021 році нагородну зброю.

Як повідомлялося, Шмигаль у 2020 році отримав 30 подарунків державі.