Події

12:30 27.01.2022

Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

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Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

Данія погодилася розглянути додаткові можливості підтримки для забезпечення фінансової та економічної стабільності України, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України у четвер за підсумками переговорів глав МЗС обох країн Дмитра Кулеби та Єппе Кофода під час візиту українського міністра до Копенгагену.

У МЗС зазначили, що, згідно з рішенням данського уряду, Україна стане ключовим отримувачем технічної допомоги Данії в межах наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP у період 2022-2026 років із загальним бюджетом у EUR170 млн, 73 з яких буде спрямовано на проєкти в Україні.

Крім того, Кулеба та Кофод обговорили втілення спільних інвестиційних проєктів.

"Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проєктів", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Глава української дипломатії поінформував данського колегу про ситуацію з безпекою поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, а також про підсумки зустрічі радників лідерів держав "нормандського формату" у Парижі 26 січня. "Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз із боку Росії", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що в Україні дуже цінують непохитну підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України і на двосторонньому рівні, і в межах ЄС та НАТО. За словами міністра, виділення Данією додаткових EUR22 млн на сектор безпеки України є важливим внеском у стійкість та безпеку України.

Співрозмовники окремо обговорили підготовку пакету жорстких економічних санкцій ЄС проти РФ, а також посилення взаємодії для посилення оборонних можливостей України та зміцнення кібербезпеки України.

Міністр також зустрівся з провідними експертами та представниками неурядових організацій Данії, яким розповів про зусилля України щодо захисту миру, справедливості та безпеки в Європі, пошук шляхів політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Теги: #техдопомога #україна #данія
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