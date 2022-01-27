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12:19 27.01.2022

Рішення закрити школи та дитсадки на карантин ухвалюватиме їхнє керівництво - заступник голови КМДА

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Рішення закрити школи та дитсадки на карантин ухвалюватиме їхнє керівництво - заступник голови КМДА

Столичні школи та дитячі садки не закриваються на карантин, а рішення про роботу навчальних закладів ухвалюють їхні керівники залежно від рівня захворюваності, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер із посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. На сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка. Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти залежно від ситуації", - заявив Мондриївський.

Таке рішення дасть змогу, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей та педагогів хворіє мало, йдеться у повідомленні.

Теги: #дитсадки #школи #київ
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