Зеленський обговорив з єврокомісаром Варгеї енергетичну безпеку України та країн ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї, який перебуває у Києві з робочим візитом.

"Під час зустрічі було обговорено конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів", - повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі, передусім схвалення амбітного Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів. Зазначений план передбачає фінансування здійснення реформ у низці важливих галузей шляхом виділення коштів на реалізацію конкретних проєктів.

У зв'язку з цим президент зазначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності, адже у 2022 році Україна розпочинає програму "Велика термомодернізація", яка дасть змогу провести утеплення багатоповерхових будинків, шкіл та лікарень у всій країні.

"Попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів. Тож рішення ЄС передбачити майже 2 мільярди євро на реалізацію інвестиційних проєктів в Україні є конкретним виявом підтримки від наших європейських партнерів. Поряд із раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро це є важливим внеском у стабільний розвиток української економіки", - наголосив Зеленський.

Він також подякував Європейському Союзу за тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та закликав до збереження єдності всіх держав-членів ЄС у цих непростих умовах.