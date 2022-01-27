Повноваження голови партії влади Казахстану можуть перейти від Назарбаєва до Токаєва

Затверджено порядок позачергового з'їзду партії влади Казахстану Nur Otan, наміченого на 28 січня, повідомив перший заступник голови партії Бауиржан Байбек.

"Постановою політичної ради "Nur Otan" затверджено порядок денний XXI позачергового з'їзду: 1. Про обрання голови партії; 2. Про внесення змін та доповнень до статуту; 3. Про внесення змін до складу політичної ради", - написав Байбек на своїй сторінці у Twitter в четвер.

Позачерговий XXI з'їзд партії влади Nur Otan пройде 28 січня у онлайн-форматі.

Планується, що в ході з'їзду вирішиться питання про передання повноважень голови партії влади від першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва чинному президенту Касим-Жомарту Токаєву.

Наприкінці листопада минулого року лідер партії Назарбаєв на засіданні політради заявив, що ухвалив рішення передати повноваження голови партії Nur Otan, наголосивши, що партію має очолювати президент країни Токаєв.

Повідомлялося, що рішення про голову ухвалюватиметься на з'їзді партії. До цього з'їзду Назарбаєв очолюватиме Nur Otan.

Nur Otan ("Нур Отан", у перекладі "Світло вітчизни") - найбільша партія Казахстану, заснована в 1999 році з ініціативи першого президента країни Нурсултана Назарбаєва як партія "Отан", увесь цей час він був її лідером.

Нурсултан Назарбаєв, якому цього року виповнюється 82 роки, керував країною близько 30 років. У березні 2019 року Назарбаєв, який за Конституцією отримав статус "першого президента Казахстану" - "Єлбаси" (лідера нації), пішов з посади глави держави.