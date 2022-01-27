Події

08:33 27.01.2022

США та деякі їх союзники обговорюють можливість розміщення тисяч військовослужбовців у Східній Європі

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США та деякі їх союзники обговорюють можливість розміщення тисяч військовослужбовців у Східній Європі

США та низка їх союзників обговорюють можливість розміщення ще кількох тисяч військовослужбовців на східному фланзі НАТО, повідомляє в середу телеканал CNN з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

За їх інформацією, серед країн, які розглядають можливість розміщення на їх території додаткових сил партнерів з НАТО - Румунія, Болгарія та Угорщина. У кожній із цих країн може бути розміщено ще по 1 тис. військовослужбовців. Наголошується, що йдеться про бойові групи, на кшталт тих, які нині розміщені у країнах Балтії та Польщі.

Згідно з джерелами телеканалу, крім США, можливість відправлення додаткових сил вивчає Велика Британія.

Раніше цього тижня в НАТО повідомляли, що країни альянсу відправляють додаткові кораблі та винищувачі Східної Європи у зв'язку з нарощуванням російських військових сил поблизу України.

 

 

Теги: #військові #сша #розміщення #європа
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