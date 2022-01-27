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08:26 27.01.2022

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

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Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Українська делегація у Франції провела низку переговорів щодо фінансової підтримки України, співпраці в енергетичній галузі та участі французького бізнесу в українських інфраструктурних проектах, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"В інформаційному полі, яке нині склалося щодо нашої держави, важливо розуміти, що ситуація в українській економіці стабільна й контрольована. Водночас Україна проводить перемовини з партнерами задля створення фінансових резервів, щоб забезпечити стабільність своєї фінансової системи у разі можливої ескалації з боку Росії", – цитує пресслужба главу делегації, першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлію Свириденко.

Під час переговорів у Франції відбулася зустріч української делегації з міністром економіки та фінансів Французької Республіки Брюно Ле Мером, де обговорювалася можливість надання Україні фінансової підтримки на пільгових умовах.

Також порушувалося питання співпраці двох країн в атомній енергетиці. За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, у цьому контексті напрацьовується докладна програма співпраці з корпорацією ЕDF.

Крім того, під час візиту обговорювалася участь французьких компаній у проєктах Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Главою держави.

Зокрема, як зазначив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на зустрічі із представниками Alstom обговорювалися деталі придбання Україною локомотивів цієї компанії.

"Зараз підписано міжурядову угоду між Україною та Францією. Ми обговорюємо умови нашого комерційного договору. Це важливо для нашої економіки, для нашої держави", – сказав Кубраков.

З представниками Airbus було обговорено участь у проєкті створення українського національного авіаперевізника.

"Вважаю, що наш візит був досить вдалим, своєчасним і сподіваюся, що будуть конкретні результати досить швидко", - резюмував міністр інфраструктури.

 

 

Теги: #франція #співпраця #україна
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