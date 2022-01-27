В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 32 393 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 5 237 людей, 154 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 26 січня в Україні: зафіксовано 32 393 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797); 82 360 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи; другу дозу - 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу - 23 056 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 016 осіб; летальних випадків - 154; одужало – 5 237 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 січня за добу 15 444 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нових випадків захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 946 202 особи; одужало – 3 601 952 особи; летальних випадків - 99738.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921, бустерну дозу – 271 119 осіб. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.