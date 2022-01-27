Події

08:19 27.01.2022

В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

2 хв читати
В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 32 393 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 5 237 людей, 154 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 26 січня в Україні: зафіксовано 32 393 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797); 82 360 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи; другу дозу - 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу - 23 056 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 016 осіб; летальних випадків - 154; одужало – 5 237 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 січня за добу 15 444 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нових випадків захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 946 202 особи; одужало – 3 601 952 особи; летальних випадків - 99738.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921, бустерну дозу – 271 119 осіб. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 27.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 362,4 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 362,4 млн

08:26 27.01.2022
Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

08:10 27.01.2022
"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

08:09 27.01.2022
МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

07:56 27.01.2022
Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

07:21 27.01.2022
Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

07:15 27.01.2022
Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

22:56 26.01.2022
Туреччині не потрібна напруженість навколо України, вона, як і раніше, готова прийняти переговори Зеленського та Путіна

Туреччині не потрібна напруженість навколо України, вона, як і раніше, готова прийняти переговори Зеленського та Путіна

22:02 26.01.2022
У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

22:00 26.01.2022
У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Радники лідерів глав нормандського формату задекларували розбіжності, але виявили бажання працювати над ними

НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

ОСТАННЄ

Повноваження голови партії влади Казахстану можуть перейти від Назарбаєва до Токаєва

США та деякі їх союзники обговорюють можливість розміщення тисяч військовослужбовців у Східній Європі

Запорізька АЕС підключила 4-й блок до енергосистеми після усунення газової нещільності турбогенератора

Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю ризики від вторгнення Росії в Україну

КНДР запустила непізнаний снаряд, повідомляють південнокорейські військові

Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення зустрічей ТКГ

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Боррель закликав Росію погодитись на "шлях дипломатії" у діалозі зі США

27 січня: Яке сьогодні свято

США у разі нападу РФ на Україну застосують санкції проти російського керівництва

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА