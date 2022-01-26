У ЄС бачать суттєвий прогрес України у судовій реформі, але наголошують на важливості обрання голови САП - комісар Варгеї

Україна показує суттєвий прогрес у судовій реформі, але обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) залишається останнім важливим кроком, заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

"Щодо реформи судової влади, ми бачимо суттєвий прогрес. Останнім, що залишається дуже важливим, - це обрання спеціального прокурора", - сказав він на пресконференції в середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, все, що відбувається у судовій реформі України, перебуває під пильною увагою ЄС, і багато чого було досягнуто у позитивній площині.

"Ми звертаємо увагу на обрання спеціального прокурора, оскільки це прив'язано ще до минулого пакету макрофінансової допомоги. Ми сподіваємося, що це буде зроблено, й у такий спосіб це дасть зелене світло наступному траншу макрофінансової допомоги", - заявив Варгеї.