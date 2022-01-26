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18:05 26.01.2022

США готуються до всіх можливих сценаріїв РФ щодо України - Шерман

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США готуються до всіх можливих сценаріїв РФ щодо України - Шерман

США готуються до всіх можливих сценаріїв РФ щодо України, зокрема повномасштабного вторгнення, гібридних атак, підривної діяльності, саботажу та насильства, повідомила заступник державного секретаря США Венді Шерман.

"Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв: вторгнення повним обсягом. Навіть один російський загін, який здійснюватиме подальше вторгнення в Україну - це дуже серйозна проблема, бо це порушує всі принципи міжнародної безпеки і свідчить, що інші країни можуть діяти безкарно". Але ми також дивимося на сценарії гібридних атак, підривної діяльності, саботажу, насильства. Ми маємо розглядати все це і бути готовими діяти, щоб підтримати Україну і переконатися, що росіяни знають, що вони зіткнуться з наслідками", - сказала Шерман під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Віктора Пінчука у середу.

Держсекретар США висловила впевненість у тому, що узгоджені санкції проти Росії будуть готові.

"Я думаю, що ці пакети санкцій будуть абсолютно готові, відбувається величезна кількість роботи з Європейською комісією, ЄС, столицями в Європі, США. Я думаю, ми будемо абсолютно готові. Все це має бути готовим: планування НАТО, підтримка країн Європи, які перебувають на передовій, щоб вони також відчували себе впевнено, оборонні матеріали, безпекова допомога, можливо, економічна допомога Україні, яку ми, і я сподіваюся також інші, розглядаємо, щоб переконатися, що ми надсилаємо сигнали запевнення українському народу, що ми відштовхуємо російську пропаганду та дезінформацію", - зазначила Шерман.

Теги: #рф #сценарії #сша
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