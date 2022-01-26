Єрмак прибув до Парижа на зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 26 січня, прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату".

"Прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату". Нарешті вдалося розблокувати цей формат - і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюся на конструктивний діалог в інтересах України", - написав Єрмак у своєму Twitter у середу.

Як повідомлялося, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" заплановано на 26 січня в Парижі.

Також Єлисейський палац підтвердив, що президент Франції Еммануель Макрон розраховує найближчими днями поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським.