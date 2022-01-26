В Україні за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 5 514 людей, 141 померла

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 24 321 новий випадок захворювання COVID-19, одужало 5 514 людей, 141 померла, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 25 січня в Україні: зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642); 81 736 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 особи, додаткову дозу отримали 628 осіб, бустерну дозу – 22 195 осіб.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 073 особи; летальних випадків – 141; одужало – 5 514 осіб", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 25 січня, за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання СOVID-19, 19 січня за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання СOVID-19, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання СOVID-19, 17 січня за добу виявили 5 072 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 913 809 осіб; одужало – 3 596 715 осіб; летальних випадків - 99 584.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 осіб, з них отримали першу дозу – 15 221 306 осіб, отримали дві дози – 14 519 768 осіб, отримали додаткову дозу – 14 237 осіб, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.