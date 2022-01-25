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20:50 25.01.2022

Медзаклади, які не можуть підвищити зарплату медикам, отримають дофінансування, але їх перевірить Держаудитслужба

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Медзаклади, які не можуть підвищити зарплату медикам, отримають дофінансування, але їх перевірить Держаудитслужба

Медичні заклади, які не можуть підвищити зарплату медикам до встановленого урядом рівня, отримають дофінансування, але їх перевірить Держаудитслужба, в разі порушень керівника такого медзакладу очікує штраф до 65 тис. грн, заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

"Медзаклади, які неспроможні виконати постанову уряду щодо забезпечення ринкової заробітної плати медпрацівникам через об’єктивні причини, отримують фінансування за окремим пакетом від Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Однак на кожен такий медзаклад чекатиме перевірка Держаудитслужби. Мета таких заходів – з’ясувати, наскільки ефективно керівник закладу розпоряджається коштами, яке фінансування лікарня отримує від НСЗУ та який його відсоток витрачається на заробітну плату", - цитує заступника міністра пресслужба відомства.

При цьому Яременко зазначив, що пакет, за яким НСЗУ профінансує медзаклад, "матиме чіткі цілі щодо кожної лікарні з визначенням місця лікарні в спроможній мережі та приведення фінансових показників у відповідність до успішних закладів".

За словами Яременка, перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово переводять медпрацівників на неповну ставку, при цьому залишаючи їх працювати повний робочий день.

"МОЗ спільно з підпорядкованими органами детально моніторить ситуацію в кожному регіоні. Я хочу наголосити, що керівник закладу охорони здоров'я, який вирішить "зекономити" бюджет лікарні за рахунок лікаря чи медсестри, примусово перевівши їх на неповну ставку, отримає покарання. Для цього вже є відповідні механізми", - сказав він.

За словами Яременка, в разі, якщо перевірка Держпраці підтвердить порушення, на керівника медзакладу буде накладено штраф у 65 тис. грн.

Як повідомлялося, 12 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про підвищення заробітної плати лікарів і медсестер у 2022 році. Згідно з документом з 1 січня 2022 року зарплата лікаря має становити щонайменше 20 тис.грн, для медсестри - щонайменше 13,5 тис. грн.

Теги: #аудит #медицина #зарплати
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