Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

Правоохоронці викрили міжрегіональну групу, яка масово підробляла сертифікати про щеплення від Covid-19 та довідки про негативні ПЛР-тести для мешканців Харківської, Луганської, Полтавської та Київської областей.

"За даними слідства, організував протиправну діяльність директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, до того ж депутат місцевої ради", - повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Крім того, до групи входили також дві мешканки Луганської області, які керували приватною комерційною структурою з працевлаштування за кордоном. Підроблені Covid сертифікати були частиною "пакета" їх клієнтів. Депутат місцевої ради відповідав за достовірність фальшивок.

Він забезпечував внесення даних про вакцинацію до електронної системи eHealth щодо людей, які насправді не прищеплювалися. Вартість одного псевдосертифікату складала 2,2 тис. грн. Схема діяла півроку. Місячний оборот становив понад 100 тис. грн.

Правоохоронці задокументували 8 епізодів протиправної діяльності.

Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях комерсантів у Луганській області та у службових приміщеннях Центру у Харківській області вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за: ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням); ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, обрання їм запобіжного заходу та усунення медика від виконання службових обов'язків.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.