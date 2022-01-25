Події

20:18 25.01.2022

У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

1 хв читати
У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

У Білому домі вважають, що дії Росії на кордоні України є агресивними й можуть бути підготовкою до вторгнення, попри те, що в Києві заявляють про фізичну неможливість такого наступу нині, заявила на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі.

"Ніхто не може дізнатися про думки Володимира Путіна, російського керівництва, але те, що ми бачили, - це різні форми підготовки, зокрема розміщення ста тисяч військових на кордоні, войовнича риторика та інші дії", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи згоден Вашингтон із заявою Києва про те, що загроза вторгнення з Росії не є неминучою.

"Ми віддали би перевагу шляху дипломатії, але ми не можемо передбачити думки Путіна, й ми безперечно бачимо агресивні дії та підготовку до дій на кордоні", - додала Псакі.

Так вона відповіла на прохання прокоментувати заяви Києва про те, що наразі загрози російського нападу немає.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про відсутність підстав стверджувати про підготовлюваний наступ на Україну з боку РФ, а також про фізичну неможливість такого наступу.

Теги: #оцінка #сша #ситуація #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 25.01.2022
Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

20:17 25.01.2022
Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

20:10 25.01.2022
Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

20:03 25.01.2022
Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

19:56 25.01.2022
Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

19:13 25.01.2022
Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

19:10 25.01.2022
Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

19:02 25.01.2022
Група конгресменів США вирушила в Україну

Група конгресменів США вирушила в Україну

17:55 25.01.2022
Енергоперехід коштуватиме Україні понад 15% ВВП до 2050 р. – McKinsey

Енергоперехід коштуватиме Україні понад 15% ВВП до 2050 р. – McKinsey

17:07 25.01.2022
В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

ОСТАННЄ

Медзаклади, які не можуть підвищити зарплату медикам, отримають дофінансування, але їх перевірить Держаудитслужба

Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

Київ у лютому планує запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті

У центрі Києва біля банку сталася стрілянина

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА