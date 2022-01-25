У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

У Білому домі вважають, що дії Росії на кордоні України є агресивними й можуть бути підготовкою до вторгнення, попри те, що в Києві заявляють про фізичну неможливість такого наступу нині, заявила на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі.

"Ніхто не може дізнатися про думки Володимира Путіна, російського керівництва, але те, що ми бачили, - це різні форми підготовки, зокрема розміщення ста тисяч військових на кордоні, войовнича риторика та інші дії", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи згоден Вашингтон із заявою Києва про те, що загроза вторгнення з Росії не є неминучою.

"Ми віддали би перевагу шляху дипломатії, але ми не можемо передбачити думки Путіна, й ми безперечно бачимо агресивні дії та підготовку до дій на кордоні", - додала Псакі.

Так вона відповіла на прохання прокоментувати заяви Києва про те, що наразі загрози російського нападу немає.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про відсутність підстав стверджувати про підготовлюваний наступ на Україну з боку РФ, а також про фізичну неможливість такого наступу.