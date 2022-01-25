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20:17 25.01.2022

Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

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Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу, заявила у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Те, що стосується питання про те, чи буде він (документ - ІФ) представлений громадськості, то зазвичай так не робиться", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання про відповідь, яку США пообіцяли направити Росії у відповідь на її ініціативи щодо гарантій безпеки.

Як приклад вона навела переговорний процес, який дозволив досягти свого часу угоди з Іраном щодо атома. Тоді, за словами Псакі, сторони під час переговорів не публікували такого роду документи.

Прессекретар Білого дому також зазначила, що поки не може надати жодних нових даних про точну дату, коли Вашингтон направить відповідь Москві. Вона сказала, що цим питанням опікується, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, що США цього тижня також планують направити свої пропозиції Росії.

 

 

Теги: #відповідь #сша #білий_дім #росія
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