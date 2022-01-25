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19:48 25.01.2022

Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

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Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж і Берлін притримують єдиний підхід щодо української кризи і закликають Росію до деескалації.

"І ми разом (з ФРН – ІФ) рішуче закликаємо до деескалації напруженості. І я тут, щоб сказати про те, наскільки Франція та Німеччина єдині на цю тему", - сказав він у вівторок на пресконференції в Берліні.

За словами Макрона, Франція та ФРН у рамках різних форматів, наприклад у рамках НАТО та ЄС, "грають свою роль" для роботи з контролю за озброєннями, щодо ситуації навколо України та для пошуку політичного рішення на Донбасі.

"Для всього цього потрібна єдність і координація - це випадок Франції та Німеччини, і це те, що ми зробили вчора з багатьма іншими європейськими країнами та союзниками по НАТО, зокрема зі США", - наголосив французький президент.

Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц закликав зробити все можливе для деескалації напруженості.

"Необхідно зробити все, щоб ситуація отримала інший розвиток... Тому ми чекаємо від Росії кроків з деескалації", - сказав Шольц.

"Ми сказали, що військова агресія, яка поставить територіальну цілісність України під питання, матиме наслідки і дуже високу ціну, ми єдині у цьому із партнерами з НАТО та Європейського Союзу", - додав канцлер ФРН.

"Ми підтримуємо переговорні формати - прямий діалог між Росією та США у Женеві, дуже підтримали відновлення формату Росія-НАТО, добре, що він відбувся", - сказав Шольц. Особливо Німеччина та Франція підтримують "нормандський формат", зазначив він.

 

 

Теги: #франція #росія #німеччина
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