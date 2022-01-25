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19:01 25.01.2022

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

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На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила низку рішень щодо посилення карантинних заходів, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зокрема, з 26 січня всі школи області до 5 лютого переводять на дистанційне навчання, крім закладів профтехосвіти, дитячих садків та спеціальних навчальних закладів.

Також із 26 січня забороняється приймання відвідувачів у розважальних закладах, планова госпіталізація у медзакладах, крім визначених законом випадків.

Набуває чинності й обмеження на перевезення пасажирів у громадському транспорті – не більше ніж 50% від планової заповнюваності.

У повідомленні зазначено, що в разі, якщо зростання захворюваності не буде зупинено, то з 1 лютого окремим рішенням комісії можуть запровадити додаткові обмеження: заборону на роботу ринків, крім продовольчих, на приймання відвідувачів кафе, ресторанами та барами, крім роботи навинос, приймання відвідувачів у розважальних закладах, у спортзалах, фітнес-центрах, басейнах, а також проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортзаходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів, та заходів з атестації та оцінювання якості освіти.

Раніше повідомлялося, що Львівська міська комісія з питань ТЕБ та НС перевела на дистанційне навчання учнів 5-11 класів шкіл міста.

Теги: #львівська_область #дистанційне_навчання #коронавірус
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