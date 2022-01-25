В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у вівторок, 25 січня, прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Чергова доставка міжнародної технічної допомоги США для ЗСУ вже в Україні. Партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". У пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Зміцнюємо обороноздатність!", - написала Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Також вона подякувала американським партнерам за підтримку та практичну допомогу.

"Разом ми сильніші, а світ – безпечніший!", - додала заступниця міністра.

Як повідомлялося, 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.