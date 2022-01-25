На Черкащині викрили мережу псевдомінерів, яку координували з території РФ

Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів, які здійснили серію анонімних повідомлень на Черкащині.

Як повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, зловмисники дев’ять разів надсилали повідомлення про мінування різних закладів та установ через закриті Telegram-чати, керовані з території РФ.

"Встановлено, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування різних об'єктів. Протягом січня через закритий Telegram-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торговельно-розважальні центри Черкащини", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що зловмисник також створив власний Telegram-канал, де розміщував фото- та відеоматеріали про результати "мінування" та отримував замовлення від інших осіб на чергові об'єкти.

"Встановлено, що трьом "замовникам" вдалося реалізувати свій злочинний намір. Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання", - наголошують у спецслужбі.

Там додають, що за результатами обстеження зазначених у повідомленнях приміщень та прилеглих територій не було виявлено вибухових предметів та речовин.

"Завдяки проведеним цілодобовим розшуковим заходам правоохоронці встановили особу псевдомінера і затримали його в навчальному закладі. Він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях та мотивував свою діяльність тим, що хотів збільшити рейтинг власного Telegram-каналу й отримати прибуток за "замовлення" мінувань", - зазначають у СБУ.

Уточнюється, що під час обшуків за місцем проживання у зловмисника вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування та отримання замовлень від російських кураторів.

"За інформацією СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та дають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об'єктів соціальної сфери", - наголошують у спецслужбі.

У СБУ повідомляють, що за фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Наразі перевіряють факт причетності зазначених осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.