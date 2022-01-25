ВР збільшила суму посилок для фізосіб, що ввозяться до України без оподаткування, до EUR150

Верховна Рада ухвалила закони №4278 та №4279, що передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів України (щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях).

Закон №4278 у другому читанні на засіданні у вівторок підтримали 274 народних депутати, за №4279 у другому читанні проголосували 237 парламентаріїв.

Згідно з текстом ухвалених Верховною Радою змін, вартість ввезених до України за допомогою міжнародних поштових та експрес-відправлень товарів, що не оподатковується, становитиме EUR150, тоді як наразі ця сума дорівнює EUR100.

Крім того, документ визначає, що базою оподаткування ПДВ є їхня митна вартість або частина сумарної фактурної вартості зазначених товарів, що перевищує неоподатковуваний мінімум.

Закон також дав змогу відтермінувати сплату податку на додану вартість протягом 30 днів із дати оформлення тимчасового реєстру.

Законом №4279 також уточнюється, що товари (крім підакцизних), що пересилаються на адресу одного одержувача-громадянина в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, в одному вантажі експрес-перевізника та у міжнародних експрес-відправленнях, не є об'єктом оподаткування митними платежами, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент EUR150.

Зазначений документ також запроваджує електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень за допомогою подання операторами поштового зв'язку та експрес-перевізниками відповідних реєстрів (тимчасових та додаткових), визначення відомостей, що вносяться до таких реєстрів, встановлення процедури та строків їх подання митному органу.