Події

13:27 25.01.2022

У ВР планують провести наради з керівництвом СБУ, СЗР та ГУР

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У ВР планують провести наради з керівництвом СБУ, СЗР та ГУР

Керівництво Верховної Ради та голови депутатських фракцій і груп планують провести закриті засідання з главою Служби безпеки України Іваном Бакановим, керівником Служби зовнішньої розвідки України Олександром Литвиненком та начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Так, ми домовилися. Я не можу сказати дату, але ми хочемо запросити також пана Баканова, голову зовнішньої розвідки, голову військової розвідки. Поступово проводитимемо такі наради", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Теги: #засідання #рада #арахамія
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