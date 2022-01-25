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08:27 25.01.2022

В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

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В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 19 118 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 24 січня в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 2 809, медпрацівників – 594); 69 546 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 27 261 особа, другу дозу – 24 700 осіб, додаткову дозу отримала 501 особа, бустерну дозу – 17 084 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 507 осіб; летальних наслідків – 161; одужали – 5 863 особи", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 24 січня, за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нових випадки захворювання на СOVID-19, 22 січня на добу виявили 22 473 нових випадки захворювання на СOVID-19, 21 січня на добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 січня за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СOVID-19, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання на СOVID-19, 17 січня за добу виявили 5 072 нових випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 889 488 осіб; одужали – 3 591 201 особа; летальних наслідків – 99 443.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 осіб, із них отримали першу дозу – 15 191 377 осіб, отримали дві дози – 14 490 784 особи, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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