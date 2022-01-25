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08:00 25.01.2022

Україна знизилася ще на один бал в індексі сприйняття корупції та посідає 122 місце серед 180 країн

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Україна знизилася ще на один бал в індексі сприйняття корупції та посідає 122 місце серед 180 країн

Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції у 2021 році та посіла 122 місце серед 180 країн, заявляють у Transparency International Ukraine.

"Маємо 32 бали зі 100 можливих - мінус один бал порівняно з 2020 роком і ми на 122-му місці в рейтингу зі 180 країн", - сказав на брифінгу у вівторок виконавчий директор Андрій Боровик Transparency International Ukraine.

За його словами, стільки ж балів, як і Україна, отримала південноафриканська держава Есватіні, на один бал Україну випереджає Алжир, Єгипет, Замбія, Непал і Філіппіни.

"Максимальну кількість балів цього року мають три країни: Данія, Нова Зеландія та Фінляндія", - додав Боровик.

 

 

Теги: #корупція #індекс #зниження
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