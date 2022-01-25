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07:06 25.01.2022

Макрон під час розмови лідерів західних країн закликав добиватися швидкої деескалації поблизу України

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Макрон під час розмови лідерів західних країн закликав добиватися швидкої деескалації поблизу України

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом і лідерами низки країн Європи висловився за колективні зусилля щодо деескалації кризи поблизу України, повідомляє Єлисейський палац.

"Президент Республіки висловив серйозне занепокоєння щодо ситуації поблизу кордонів з Україною. Він заявив про необхідність колективних зусиль, націлених на швидку деескалацію", - наголошується у пресрелізі канцелярії французького лідера.

Макрон пояснив, що виступає за те, щоб попереджати РФ про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою. "Саме такий діалог ми зараз і ведемо", - йдеться у документі.

Зокрема, для цього Макрон закликав використати нормандський формат. Єлисейський палац нагадав, що 26 січня у Парижі відбудеться "зустріч на рівні радників" у рамках цього формату.

Говорячи про переговори з РФ з питань безпеки, Макрон "наголосив на важливості того, щоб ЄС зміг брати участь у формулюванні відповідей на передані в грудні російські пропозиції".

Єлисейський палац підтвердив, що Макрон розраховує найближчими днями поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Франції має намір використати всі можливості дипломатії для збереження стабільності Європи", - зазначають у Єлисейському палаці.

 

 

Теги: #президент #франція #росія
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