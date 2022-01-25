Поліція Києва відкрила справу через погрози на адресу співачки Злати Огнєвіч

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом загрози вбивством на адресу української співачки, депутата Верховної Ради України VIII скликання Злати Огнєвіч.

"24 січня до Печерського управління поліції із заявою звернулася українська співачка, яка повідомила про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік загрожує їй убивством", - повідомляє у понеділок відділ комунікації поліції Києва.

У поліції інформують, що заява співачки зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням з Печерською окружною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 КК – загроза вбивством.

"Правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій, зокрема, вивчають відеозаписи, надані заявницею, встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування", - інформують у поліції.

Як стало відомо агентству, йдеться про українську співачку Злату Огнєвіч. Раніше співачка заявила про погрози, які надходять на її адресу, на своїй сторінці в Іnstagram.