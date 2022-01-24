США консультуються з союзниками на тему можливого перекидання підкріплень на схід Європи

Адміністрація США продовжує консультації на тему можливого перекидання додаткових сил у Східну Європу, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"Дискусії тривають з нашими партнерами, з країнами "східного флангу" (НАТО - ІФ)", - сказала вона на брифінгу.

При цьому Псакі зазначила, що такі підкріплення можливі не лише у разі вторгнення РФ в Україну. "Ми ніколи не говорили, що подібне можливе лише у разі російського вторгнення", - сказала вона.