Події

20:59 24.01.2022

Голови київських райдержадміністрацій призначатимуться та звільнятимуться за пропозиціями прем'єра

1 хв читати
Голови київських райдержадміністрацій призначатимуться та звільнятимуться за пропозиціями прем'єра

Кабінет міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві, згідно з яким їхні кандидатури пропонуватимуться головою уряду.

Постановою №43 від 24 січня уряд встановив, що голова районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра України.

До цього глава районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначалися на посаду та звільнялися з посади президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

 

 

Теги: #райадміністрації #київ #кабмін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 24.01.2022
Арахамія пояснив, чому Кабмін відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі

Арахамія пояснив, чому Кабмін відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі

08:01 23.01.2022
Проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишається безплатним

Проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишається безплатним

07:55 23.01.2022
У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень

У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень

07:15 23.01.2022
У Києві відкривається виставка на тему нічного пейзажу у творчості українських художників

У Києві відкривається виставка на тему нічного пейзажу у творчості українських художників

11:15 22.01.2022
Київські школи працюють у звичайному режимі, рішення про "дистанційку" ухвалює керівництво закладу

Київські школи працюють у звичайному режимі, рішення про "дистанційку" ухвалює керівництво закладу

14:39 21.01.2022
КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

19:04 20.01.2022
У Києві ТРЦ River Mall евакуювали після повідомлення про мінування

У Києві ТРЦ River Mall евакуювали після повідомлення про мінування

10:08 20.01.2022
У Києві зафіксували перевищення допустимої концентрації небезпечних речовин у повітрі

У Києві зафіксували перевищення допустимої концентрації небезпечних речовин у повітрі

07:24 20.01.2022
Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася до $10 за кв. м

Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася до $10 за кв. м

21:24 19.01.2022
На сайті Кабміну оприлюднено постанову про затвердження положення про формування підрозділів тероборони в громадах

На сайті Кабміну оприлюднено постанову про затвердження положення про формування підрозділів тероборони в громадах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

ОСТАННЄ

Порошенко покинув будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття

США консультуються з союзниками на тему можливого перекидання підкріплень на схід Європи

Рада має намір цього тижня проголосувати за введення Дня української державності

Українці зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг

Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції "Слуга народу" - Арахамія

Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн - Шмигаль

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА