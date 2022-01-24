Голови київських райдержадміністрацій призначатимуться та звільнятимуться за пропозиціями прем'єра

Кабінет міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві, згідно з яким їхні кандидатури пропонуватимуться головою уряду.

Постановою №43 від 24 січня уряд встановив, що голова районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра України.

До цього глава районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначалися на посаду та звільнялися з посади президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.