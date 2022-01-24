Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

Лише три посольства іноземних держав в Україні запропонували своїм співробітникам виїхати з країни, тоді як посольства 49 інших країн не повідомляли про такі плани, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"На сьогодні у нас є інформація про три амбасади, йдеться про три країни. Сорок дев'ять країн не беруть участі у цих речах... На сьогодні є інформація з посольства США, де вони пропонують своїм співробітникам принаймні те, що ми бачимо в офіційних повідомленнях, посольство Великої Британії, посольство Австралії. Інші посольства на сьогодні цим питанням не опікуються", - сказав Данілов за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

Він наголосив, що повідомлення про масовий виїзд співробітників російських дипломатичних установ з України були дезінформацією.

"Кожна країна самостійно визначає те, що стосується її громадян, які перебувають на території нашої країни. Єдине, що можу сказати, - була велика хвиля дезінформації щодо того, що працівники безпосередньо установ Російської Федерації масово залишають нашу країну. Ми цього не бачимо. Була відповідна доповідь відповідних служб із цього приводу", - зазначив він.

"Іще раз наголошую: ми не бачимо активного виїзду з нашої країни на сьогодні співробітників дипломатичних посольств", - наголосив Данілов.