Події

19:51 24.01.2022

Боррель не виключив можливості проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві

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Боррель не виключив можливості проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок заявив, що жодних рішень щодо можливості проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві поки що не ухвалено, проте самої ідеї про проведення такого заходу не виключив.

"Так, це була одна із пропозицій. Чому ні?" - сказав Боррель, відповідаючи на запитання журналіста щодо пропозиції Румунії провести зустріч міністрів ЄС у Києві на знак солідарності з Україною.

"Якщо цього потребують обставини і якщо буде єдність із цього питання, то ми зможемо зустрітися будь-де, і в Києві теж", - додав він.

Одночасно Боррель зазначив, що поки що "нічого не було вирішено стосовно цієї пропозиції".

Він також сказав, що ЄС підтримує Україну та висловлює їй солідарність, зокрема під час саміту глав МЗС ЄС у французькому місті Бресті.

Теги: #єс #мзс_україна #боррель #зустріч
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