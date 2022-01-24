Події

17:51 24.01.2022

Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

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Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

 Адвокат Ілля Новіков повідомив про запланований у Державному бюро розслідувань (ДБР) у вівторок перехресний допит п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

"Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора, Офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР", - сказав Новіков на брифінгу у понеділок.

За його словами, "щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ДБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися так, що вони запланували ще якесь шоу".

Теги: #допит #медведчук #порошенко
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