Події

16:40 24.01.2022

У Запоріжжі анонім повідомив про мінування всіх шкіл та дитсадків, евакуйовано тисячі дітей

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У Запоріжжі анонім повідомив про мінування всіх шкіл та дитсадків, евакуйовано тисячі дітей

У Запоріжжі після анонімного повідомлення про мінування всіх шкіл та дитячих садків евакуйовано тисячі дітей та співробітників дитячих закладів, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області у понеділок.

За інформацією відомства, 24 січня приблизно о 13:00 на електронну адресу колцентру Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про мінування у Запоріжжі всіх шкіл та дитячих садків. "Учні та персонал навчальних закладів евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка", - йдеться у повідомленні.

У місцевих групах у соцмережах Запоріжжя оприлюднюють повідомлення від вихователів та вчителів про складнощі у проведенні евакуацій дітей, багато з яких були злякані, неорганізовані, плакали.

Один із Telegram-каналів також оприлюднив нібито те саме електронне повідомлення аноніма до СБУ, де містяться погрози та вимоги перерахувати велику суму грошей.

За фактом того, що трапилося, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).

Теги: #мінування #запоріжжя
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