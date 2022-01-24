Голова ВООЗ попередив, що говорити про кінець пандемії COVID-19 ще зарано

Говорити про завершення пандемії коронавірусу COVID-19 ще зарано, і нинішні умови є ідеальними для появи нових штамів, заявив у понеділок голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Є різні сценарії розвитку пандемії COVID-19 і завершення цієї гострої фази, але небезпечно припускати, що "омікрон" стане останнім штамом або що пандемія добігає кінця", - заявив Гебреєсус під час виступу на 150-й сесії Виконавчого комітету ВООЗ.

Він зазначив, що у всьому світі наразі спостерігаються "ідеальні умови для появи нових штамів".

Голова ВООЗ повідомив, що коронавірус може перестати бути глобальною кризою у сфері охорони здоров'я вже цього року, але для цього необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни до середини року, а також покращити систему тестування.

Гендиректор ВООЗ також заявив, що людству належить навчитися жити з коронавірусом, але це не означає, що "ми змиримося з майже 50 тис. смертей за тиждень від захворювання, якому цілком можна запобігти та вилікувати".

150 сесія Виконавчого комітету ВООЗ відбудеться з 24 до 29 січня.