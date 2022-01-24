Події

14:51 24.01.2022

Зеленський скликає засідання РНБО на 17:00, планується розглянути питання щодо захисту нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз

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Зеленський скликає засідання РНБО на 17:00, планується розглянути питання щодо захисту нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз

Президент України Володимир Зеленський скликає в понеділок, 24 січня, засідання Ради національної безпеки та оборони України, повідомляє пресслужба апарату РНБО.

"Сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17:00 у приміщенні Офісу президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті РНБО.

На засіданні розглядатимуть питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

Орієнтовно о 18:30 – брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Теги: #засідання #рнбо
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