Події

13:35 24.01.2022

Стефанчук про роботу Ради у разі вторгнення РФ: Ми готові до будь-якого розвитку подій

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Стефанчук про роботу Ради у разі вторгнення РФ: Ми готові до будь-якого розвитку подій

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що український парламент готовий до будь-якого розвитку подій у разі вторгнення Російської Федерації та виконуватиме покладені на нього функції швидко й ефективно.

"Ми пропрацювали всі можливі випадки та ситуації, які стосуються діяльності Верховної Ради України. Щодо кожного напряму ми маємо, скажімо так, догматичну стратегію: як діяти в разі, якщо... Ми з точки зору парламенту готові до будь-якого розвитку подій... Ми маємо необхідне забезпечення, законодавчі напрацювання на випадок будь-якого можливого розвитку подій. У цьому питанні за парламентом не буде жодних затримок: ми виконуватимемо покладені на парламент функції швидко й ефективно", - пояснив Стефанчук на брифінгу в понеділок.

Водночас він зазначив, що "більше ясності буде" після зустрічі керівництва Верховної Ради й голів фракцій з міністром оборони, запланованої на вівторок. "До того ж, у нас відбуваються консультації з іншими силовими відомствами", - додав спікер.

Крім того, він поінформував, що у ВР практично завершили підготовку тексту законопроекту про можливість дистанційного голосування парламентаріїв, і на сьогодні документ перебуває на вичитці в юридичному управлінні.

Спікер наголосив, що необхідність ухвалення цього законопроекту стає знову актуальною, зокрема й у зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні.

"Після того, як ми погодимо всі нюанси, пов'язані з текстовою частиною, цей законопроект відразу буде внесено до Верховної Ради, тому від цієї позиції ми не відмовляємося. Ми йтимемо шляхом того, щоб у разі вкрай екстремальних ситуацій Верховна Рада не втратила керованості й могла виконувати свої функції, передбачені Конституцією", - підсумував Стефанчук.

Теги: #рф #рада #робота
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