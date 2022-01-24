Події

10:51 24.01.2022

Польща не планує направляти військових в Україну

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Польща не планує направляти військових в Україну

Варшава не планує направляти солдатів Війська польського в Україну, повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю, опублікованому в польській "Газеті правній" у понеділок.

"На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС", - зазначив він.

"Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - сказав він.

Солох нагадав, що "питання підтримки було предметом дводенних консультацій президентів (Польщі - ІФ) Анджея Дуди та (України - ІФ) Володимира Зеленського".

Коментуючи ситуацію про присутність польських солдатів в Україні нині, Солох сказав, що "це залежить від навчань, що зараз проводяться там".

"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (з НАТО – ІФ)", - додав голова Бюро національної безпеки Польщі.

Теги: #військові #україна #польща
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